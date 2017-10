Že v nekaj desetletjih poletne temperature okoli 50 stopinj Celzija? 

Temperature bi lahko poletele v nebo. (Foto: AP)

Tudi če bi omejili dvig globalnih temperatur pod dvema stopinjama Celzija, bi temperature med vročinskimi valovi v avstralskih mestih dosegle tudi 50 stopinj Celzija. Takšne temperature bi lahko beležili že leta 2040, so izračunali znanstveniki z avstralske nacionalne univerze v Canberri.

Znanstveniki so uporabili podatke opazovanj in klimatske modele ter tako ocenili prihodnje ekstremne vremenske pojave v Novem Južnem Walesu in Viktoriji. Preverili so tudi, kako bi bili videti ekstremi ob dosegu cilja iz Pariškega sporazuma.

Klimatologinja Sophie Lewis je pojasnila, da bi lahko tako v Sydneyju kot Melbournu v nekaj desetletjih že beležili temperature okoli 50 stopinj Celzija. Trenutne poletne temperature v Sydneyju so podobne našim.

Temu bi se lahko po mnenju ekipe raziskovalcev izognili le, če bi dvig globalnih temperatur omejili pod 1,5 stopinje Celzija, kar je najboljši predvideni scenarij globalnega klimatskega sporazuma.

''Naša študija je preverjala predvsem, kakšne bi bile maksimalne temperature v ekstremnih vremenskih dogodkih v prihodnosti. To je tisto, kar moramo vedeti, da se lahko pripravimo. Vemo, da se dve stopinji na globalni ravni ne slišijo veliko, a dejstvo je, da bo to vodilo v ekstremne vremenske dogodke, ki bodo še hujši,'' je poudarila.

Lewisova je nadaljevala, da lahko takšne scenarije v Avstraliji (in tudi drugod po svetu) preprečili z nižjimi emisijami toplogrednih plinov v čim krajšem času, čeprav je veliko škode že nepopravljive.

Vlade morajo začeti razmišljati, kako bo v takšnem vremenu deloval javni promet, kako se bodo odzvale reševalne službe ob zdravstvenih težavah zaradi vročine in kako bodo zadostili energetskim potrebam zaradi delovanja porabnih hladilnih sistemov. Izboljšati bi bilo treba gradnjo stavb, ki bi morale biti energetsko učinkovitejše in hladnejše že same po sebi.