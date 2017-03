'Podnebne spremembe so dejstvo in tisti, ki tega ne verjamejo, niso le skeptiki, ampak zanikajo obstoj znanosti'

Podnebne spremembe, na katere močno vpliva človek, so empirično dokazljivo dejstvo, tisti, ki temu ne verjamejo, niso le skeptiki, pač pa zanikajo obstoj znanosti, so zapisali znanstveniki v poročilu o ekstremnih vremenskih pojavih v letu 2016.

Ni prostora za dvom, vsi po vrsti zatrjujejo. Osupljive vremenske razmere, ki jim je svet priča v zadnjih letih, in klimatske spremembe so dokaz, da emisije fosilnih goriv povzročajo globalno segrevanje - in ljudje bi morali nekaj storiti glede tega.

To je povzetek poročila znanstvenikov Mednarodne meteorološke organizacije (WMO), ki je zajelo hude suše, vročinske valove, močna deževja, taljenje ledu in ostale vremenske katastrofe lanskega leta.

Kljub strahovom, da se bodo ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa resnično umaknile iz Pariškega podnebnega sporazuma, na WMO zatrjujejo, da je zmanjšanje emisij ogljika nujno za naš planet, sicer se bo potrebno pripraviti na vedno bolj pestro vreme.

Leto 2016 so zaznamovale hude suše, poplave, vročinski valovi. (Foto: iStock)

Petteri Taalas z WMO je dejal: "Človekov vpliv na klimatski sistem postaja vedno bolj očiten. Precej znanstvenih študij to potrjuje, predvsem je vpliv viden pri katastrofalnih in dolgotrajnih sušah. Izredno pomembno je, da Pariški sporazum postane realnost in da nagovori celotno mednarodno skupnost."

WMO v poročilu, ki ga je povzel Independent, poudarja predvsem številne zaskrbljujoče znake, da se naš planet vedno pogosteje sooča z ekstremnimi vremenskimi pojavi. Izpostavili so zgolj nekaj najbolj očitnih znakov: povprečna letna temperatura zraka se je v primerjavi s predindustrijsko dobo dvignila za dobro stopinjo; na milijone Afričanov strada, na tej celini se je povprečna letna količina padavin znižala za skoraj 60 odstotkov; jugovzhodna Azija se sooča s številnimi poplavami; leto 2016 je prineslo rekordno tenko plast ledu tako na Arktiki kot na Antarktiki; Škotsko je zaznamovalo rekordno mokra zima, na Kitajskem so podrli rekord v najbolj mokrem letu; nadpovprečno topla julij in avgusta sta povzročala požare v Franciji, v Čilu so izmerili izjemno visoke temperature zraka, medtem ko je bila na Arktiki temperatura kar za 6,5 stopinje višja od povprečne letne med letoma 1961 in 1990; Tasmanijo so najprej prizadeli strašni požari, nato pa še močne poplave.

Znanstveniki so take katastrofe že večkrat napovedali, nenehno opozarjajo tudi na dvig povprečnih temperatur, v atmosferi so zaradi toplogrednih plinov, ki jih ljudje spuščajo v atmosfero, ujete izjemne količine energije. Za te svoje trditve so ponudili precej dokazov, ne morejo pa hkrati skriti razočaranja nad dogajanjem v svetu.

Eden od zaskrbljujočih dejavnikov je izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA. Že v predvolilni kampanji je javno obelodanil svoj pogled na klimatske spremembe, za vodjo največje okoljske organizacije nato postavil Scotta Pruitta, enega največjih skeptikov, da se klimatske spremembe resnično dogajajo in da je njihov glavni vzrok človek.

Podnebne spremembe so znastveno dokazljivo dejstvo, pravijo strokovnjaki. (Foto: Reuters)

Skeptiki ena večjih težav pri boju proti podnebnim spremembam

Kako prepričati "prepričane" je bila glavna tema rednega srečanja znanstvenikov v Bostonu prejšnji mesec. Znanstvenik Phil Williamson je oster in jasen: "Poročilo WMO ne pušča niti sence dvoma. Na olimpijskih igrah rekordi nenehno padajo, ko pa govorimo o podnebnih spremembah, je ravno nasprotno. Temperature rastejo, količine izpuščenega ogljikovega dioksida so enormne, tanjša se plast ledu," je slikovito opisal in dodal: "Dejstvo, da spremembe povzroča človek, je znanstveno dokazljivo."

Profesor Dave Reay iz edinburške univerze je dejal: "Guinnessova knjiga rekordov potrebuje popolnoma novo poglavje o podnebnih spremembah. Od hitro rastočih temperatur in izpustov ogljikovega dioksida, do izginjanja koralnih grebenov. Potreba po resnem razmisleku in hitrih dejanjih še nikoli ni bila tako velika."

Za Emily Shuckburgh z Britanske agencije za polarne raziskave je bilo lansko leto izjemno. "Arktika se je soočala z ekstremnimi, nenavadnimi razmerami," začne in nadaljuje: "Povprečne temperature morja so se zvišale za okrog dve stopinji. Dokaz, da smo nedvomno priča podnebnim spremembam."

Ponavljajoča opozorila znanstvenikov z različnih koncev sveta se morda komu zdijo kot "pokvarjena plošča", ki nenehno vrti en in isti refren, je dejal Jeffrey Kargel z arizonske univerze. "A ravno v tem je poanta. Ena pokvarjena plošča za drugo - globalno segrevanje na kopnem in na morju in ostale velike spremembe, s katerimi se sooča Zemlja," se je pošalil iz sicer zelo resne zadeve. "Zemlja se zaradi človekovega vpliva sooča z velikimi pretresi. Ti niti malo ne pomagajo civilizaciji, da bi se ohranila in zaživela v miru. Moramo se poboljšati, naši voditelji bodo morali pogledati resnici v oči in razumeti, da njihova dejanja vplivajo na prihodnost našega planeta. Vsaka država igra pri tem svojo vlogo in prav vse so pomembne, zatreti moramo najhujše podnebne scenarije."

Konec civilizacije kot jo poznamo?

Po podatkih Medvladnega foruma o podnebnih spremembah bi se svet do leta 2100 glede na predindustrijsko dobo lahko soočil z dvigom povprečne temperature od 2,6 do 4,8 stopinje Celzija.

Po nedavnih raziskavah je Zemljina atmosfera zelo občutljiva na izpuste toplogrednih plinov, precej bolj, kot so znanstveniki domnevali v preteklosti. Pariški podnebni sporazum si je za cilj zastavil omejitev dviga temperature na 1,5 stopinje na leto.

Napovedi znanstvenikov so bolj črnoglede, temperatura naj bi v prihodnosti zrasla za od 3 do 4 stopinje, v zrak se spuščajo velike količine metana iz sibirske tundre, kar povzroča resno zaskrbljenost. Ob takem tempu bo temperatura rasla za okrog 6 stopinj na leto, kar bi povzročilo konec civilizacije kot jo poznamo.