Znanstveniki potrdili obstoj nove vrste človeku podobnih opic

Znanstveniki so potrdili, da je tapanuli orangutan nova in najbolj ogrožena vrsta človeku podobnih opic. (Foto: AP)

Znanstveniki so po več letih preverjanj potrdili, da v odročni indonezijski džungli obstaja nova vrsta človečnjakov iz rodu orangutanov. "Gre za prvo potrditev nove vrste človeku podobnih opic po približno stotih letih," je dejal soavtor študije Ian Singleton, direktor programa za ohranitev orangutanov na Sumatri.

Tapanulski orangutan živi v gozdu Batang Toru na indonezijskem otoku Sumatra. Po ocenah znanstvenikov živi le kakih 800 predstavnikov te vrste, kar pomeni, da gre za najbolj ogroženo vrsto človeku podobnih opic na svetu.

Doslej znani vrsti iz rodu orangutanov sta bili orangutan z Bornea in sumatrski orangutan, zdaj pa se je pridružila še tretja vrsta.

Prve primerke te vrste so znanstveniki Avstralske narodne univerze opazili leta 1997 v gozdu Batang Toru južno od znanega območja sumatrskega orangutana. Začeli so preučevati skupino teh živali, da bi ugotovili, ali gre za posebno vrsto.

Znanstveniki so preučevali DNK, lobanje in zobe 33 orangutanov, ki so bili ubiti v spopadih z ljudmi, nato pa potrdili, da gre za novo vrsto, ki so ji dali znanstveno ime Pongo tapanuliensis.

Navzven je tapanulski orangutan podoben orangutanu z Bornea. Ima dlako cimetaste barve, ki je bolj skodrana kot pri sumatrskemu orangutanu. Ima tudi "izrazite brke", piše v članku, objavljenem v znanstveni reviji Current Biology.

Od svojih sorodnikov se tapanulski orangutan razlikuje tudi po strukturi lobanje in kosti, pa tudi po svojem vedenju. Klici odraslih samcev namreč v povprečju trajajo 21 sekund dlje kot pri ostalih orangutanih.

Znanstveniki opozarjajo, da majhno populacijo tapanulskega orangutana ogrožajo rudarstvo, poljedelstvo, nezakonita sečnja lesa, pa tudi hidroelektrarna, ki jo nameravajo zgraditi na območju, kjer živi ta opica. Zato pozivajo, da je treba takoj začeti izvajati ukrepe za ohranitev te vrste.

"Orangutani se razmnožujejo izredno počasi. Če populacija upada za več kot odstotek na leto, je na poti izumrtja," je dejal soavtor študije Serge Wich z univerze John Moore v Liverpoolu.

Med kritično ogrožene vrste spadata tudi orangutan z Bornea in sumatrski orangutan. Prvih po ocenah znanstvenikov živi še okoli 54.000, drugih pa malo manj kot 15.000.

Življenjski prostor orangutanov se hitro krči zaradi širitev plantaž palm za palmovo olje ter nezakonite sečnje lesa. Pogosto jih napadajo tudi tamkajšnji prebivalci, ki jih imajo za nadlogo, ter divji lovci, ki jih prodajajo naprej kot domače ljubljenčke.