Znanstveniki presenečeni: Bela hiša ni blokirala njihovega poročila

Največ izpustov toplogrednih plinov proizvede industrija z uporabo fosilnih goriv. (Foto: AP)

Bela hiša ni blokirala objave poročila Nacionalne uprave za oceane in ozračje (Noaa), ki zagotavlja, da za segrevanje ozračja in oceanov ni nobene druge prepričljive razlage, kot da je to posledica človeških dejavnosti na čelu z izpusti toplogrednih plinov. Odobritev objave je presenetila tudi znanstvenike.

Presenečeni so, ker je trenutna vlada republikanca Donalda Trumpa polna ljudi, ki zavračajo znanost o podnebnih spremembah in menijo, da obstajajo druge znanosti, ki razlagajo, da ni nobenih dokazov za vpliv človeka na podnebne spremembe. Trump je enega od njih, Scotta Pruitta, postavil na čelo Agencije za zaščito okolja (EPA) sam pa je začel proces umika ZDA iz Pariškega podnebnega sporazuma, ki je bil sprejet prav zaradi odločnih prizadevanj ZDA.

Pri poročilu NOOA so sodelovali tudi ministrstvo za energijo, vesoljska agencija Nasa in nekaj drugih vladnih agencij.

Pod poročilo se je podpisalo 50 znanstvenikov iz vladnih agencij, univerz in zasebnega sektorja. Obsega 600 strani in med drugim pravi, da znanstvene raziskave ugotavljajo, da se je povprečna temperatura zraka v zadnjih 115 letih segrela za eno stopinjo Celzija, človeštvo pa trenutno živi v najtoplejšem obdobju v zgodovini sodobne civilizacije. Od leta 2014, ko je bilo objavljeno podobno poročilo, so se dokazi za nadaljevanje hitrega segrevanja ozračja in oceanov zaradi človeških dejavnosti okrepili.

"Dejavnosti človeka, med njimi še posebej izpusti toplogrednih plinov, so glavni vzrok segrevanja ozračja od sredine 20. stoletja in ni druge prepričljive alternativne razlage," pravijo znanstveniki.

Soavtor poročila, direktor oddelka za kemijo pri NOOA David Fahey je dejal, da se strahovi niso uresničili in ni bilo nobenega političnega vpletanja v njihovo delo.

Napovedi niso lepe

Poročilo med drugim napoveduje, da se bodo povprečne temperature ozračja in oceanov brez velikih zmanjšanj izpustov toplogrednih plinov do konca stoletja v primerjavi s predindustrijskimi časi zvišale za pet ali več stopinj Celzija. Morska gladina se bo do konca stoletja dvignila za od 30 do 120 centimetrov, Američani pa se že sedaj soočajo s posledicami, kot so poplave, suše, pogostejši vročinski valovi, požari v naravi, zgodnje taljenje snega, močno deževje in podobno.

Član Nacionalne akademije znanosti Peter Gleick je dejal, da poročilo ni nobena novica. "Novica je to, da ga Trump ni cenzuriral," je dejal.