'Šesto izumiranje živalskih vrst se odvija hitreje, kot smo predvidevali'

Obsežna mednarodna študija navaja, da se šesto množično izumiranje vrst v zgodovini planeta že odvija in je precej resnejše, kot so predvidevali. Ogroženih je na tisoče živalskih vrst in na milijarde posameznih živali, še dodajajo. Po njihovi oceni so za to krivi človekovi prekomerni posegi v naravno okolje, zaradi česar so se naravni habitati v zadnjih desetletjih močno skrčili.

Kot najbolj škodljive posege naštevajo prekomerno poseljevanje, invazivne organizme in masovno onesnaževanje, v zadnjem času pa vedno večje grožnje predstavljajo tudi podnebne spremembe. Kot glavni razlog za trenutno zaskrbljujočo situacijo pa so znanstveniki izpostavili "prenaseljenost in nenehno rast človeške populacije, ki je tesno povezana s pretirano in prekomerno porabo, predvsem premožnih ljudi."

Vsi našteti dejavniki vplivajo na katastrofalen upad števila posameznih živali, tako običajnih kot redkih vrst. V študiji, opozarjajo, da je takšno upadanje živalskih vrst napad na temelje človeške civilizacije in bo imelo resne ekološke, gospodarske in družbene posledice. Na koncu študije dodajajo: "Biološko izumrtje bo očitno imelo resne ekološke, ekonomske in družbene posledice. Za 'zdesetkanje edine življenjske strukture, ki jo v našem osončju poznamo' bo človeštvo sčasoma plačalo izjemno visoko ceno".

Tudi levi so med ogroženimi živalskimi vrstami. (Foto: AP)

Čeprav trdijo, da je množični upad živalskih vrst še vedno možno ustavit, svarijo, da možnosti za to niso ravno dobre:" V naslednji dveh desetletjih vsi znaki kažejo na vedno močnejše napade na biološko raznolikost ekosistemov." Profesor Paul Erlich z univerze v Stanfordu sicer opozarja, da je časa za delovanje zelo malo.

Raziskave potrdile upadanje števila posameznih živali in njihove geografske razširjenosti

V raziskavo so zajeli 27.500 vrst vretenčarjev, kar predstavlja približno polovico vseh znanih vrst. V kar tretjini primerov so ugotovili upad samega števila posameznih živali, kot tudi njihove geografske razširjenosti. Še podrobneje pa so v raziskavi analizirali 177 vrst sesalcev in ugotovili, da so vsi izgubili več kot 30 odstotkov habitata. Poleg tega je v več kot 40 odstotkih teh primerov populacija upadla pod 80 odstotkov. "Nekaj vrst sesalcev, ki so še pred desetletjem veljali za relativno varne, je sedaj ogroženih,"so zapisali v študiji. Kot primer navajajo velik upad populacije gepardov, orangutanov, levov in žiraf.

Nekaj izumrlih živalskih vrst bomo lahko videli le še v živalskem vrtu. (Foto: AP)

V zadnjih 500 milijonih letih se je sicer Zemlja soočila s petimi t. i. množičnimi izumrtji vrst, v katerih je popolnoma izginilo 75 odstotkov vrst. Nazadnje se je to zgodilo pred 66 milijoni let, ko je izumrlo 76 odstotkov vseh vrst, vključno z dinozavri.

Mednarodno študijo so izvedli znanstveniki univerze Stanford in Nacionalne avtonomne univerze v Mehiki, objavljena pa je bila v znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Science.