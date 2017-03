ČASOVNICA: Živali, ki so v zadnjih 100 letih izginile z obličja Zemlje

Tasmanskega tigra lahko vidimo le še v muzeju. (Foto: AP)

Koliko živali je v zadnjih 100 letih izumrlo, ne ve nihče. Številke ni moč postaviti, saj nihče ne pozna vseh živalskih vrst, ki živijo na Zemlji. A dejstvo je, da živali izumirajo množično, in za to je pretežno kriva ena sama vrsta – človek.

Po ocenah znanstvenikov je izumiranje med 1000- in 10.000-krat hitrejše, kot je naravni proces izumiranja živalskih vrst. Svetovna organizacija za zaščito narave (WWF) ocenjuje, da na Zemlji živi med dva in 100 milijoni različnih živalskih vrst.

Če na leto izumre le 0,1 odstotek teh živali, to pomeni, da na leto izgubimo med 2000 in 10.000 živalskih vrst. Izginjanje je tako zaskrbljujoče, da so ga znanstveniki že poimenovali šesto množično izumrtje vrst.

Ljudje izkoriščamo naravo bolj, kot je za ekosistem še vzdržno. (Foto: AP)

To se od prejšnjih petih razlikuje po tem, da smo razlog zanj ljudje. Konkretno zato, ker je človeška populacija poskočila za šest milijonov v pičlih 100 letih, pa tudi zaradi našega potrošništva. To ima za posledico izgubo življenjskega prostora živali. Ljudje pa ne samo, da uničujemo njihov prostor, izkoriščamo tudi vse naravne vire in jim jemljemo hrano ter jih pobijamo, bodisi za trofeje bodisi zaradi medicinskih razlogov (kar je pogosto predvsem v Aziji), ali zato, ker za nas predstavljajo grožnjo ali konkurenco.

To pa pomeni, da smo ljudje tudi tisti, ki izumiranje vrst lahko zaustavimo. A za nekatere je že prepozno.

V spodnji časovnici si lahko pogledate seznam najbolj znanih živali, ki so izgubile bitko s človekom od začetka 20. stoletja pa do danes.