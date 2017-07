70 let igralske kariere 'slovenskega Darth Vaderja' Demetra Bitenca

Za legendarnim slovenskim igralcem Demetrom Bitencem je 70 let igralske kariere in več kot 300 vlog. Družil se je s kalibri, kot je bila Elizabeth Tailor, zaslovel pa je zaradi vlog negativcev - prepričan je, da je imel ravno zaradi tega vedno dovolj dela. V Divači so se poklonili njegovi bogati karieri.