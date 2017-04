Aktualni mister Slovenije: Izkušnja je bila izjemno zanimiva in ob enem tudi strašljiva

Tilen se je preizkusil v voditeljski vlogi. (Foto: osebni arhiv)

Aktualni mister Slovenije Tilen Grah je dobil priložnost, da se v vlogi voditelja preizkusi izven Slovenije. Za mladega Ptujčana je bil to edinstvena izkušnja.

"Izkušnja je bila izjemno zanimiva in ob enem tudi malce strašljiva. Ko sem prvič dobil v roke tekst in videl besedilo v tujem jeziku, moram priznati, da sem bil malce v dvomih. Kako bom to izpeljal, ali bo popolno? Kar hitro sem začel vaditi in z vsako minuto mi je bilo besedilo preprostejše. Vendar sem se zavedal, da je vaja eno in nastop v živo drugo. Preden sem stopil na oder, sem imel ogromno tremo. Ko sem stal na odru in začel govoriti, je vse steklo gladko. Ker je bil dogodek na visoki ravni in so bila tudi pričakovanja velika, sem se moral kot povezovalec še posebej izkazati. Na koncu sem bil z izvedbo izjemno zadovoljen. Prepričan sem, da mi bo ta dogodek odprl še kakšna vrata tudi izven Slovenije," je za 24ur.com povedal Tilen, ki bo koncert J. S. Bacha povezoval tudi pri nas.