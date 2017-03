Alma Kochavy je v veselem pričakovanju

Alma je v sedmem mesecu nosečnosti. (Foto: 24UR)

Alma M. Kochavy (Foto: Mankica Kranjec)

Podjetnica in manekenka Alma M. Kochavy in njen mož, izraelski poslovnež Lior Kochavy, ki sta z Odprto kuhno prenesla ljubezen do hrane na številne obiskovalce te kulinarične dogodivščine, bosta povečala svojo družinico.

Almo smo opazili na Odprti kuhni, kjer je največ pozornosti pritegnil njen nosečniški trebušček.

''Nosečnosti nisem skrivala, ampak mi je do danes uspelo, da trebuščka ni nihče opazil (nasmeh). Seveda se mi vidi, saj sem že v sedmem mesecu,'' je za 24ur.com nosečnost potrdila Alma, ki že ima enega sina.

''Menda bo punčka. Slišala sem že marsikatero zgodbo, da so najprej mislili, da bo punčka in se je na koncu izkazalo, da je bil fantek ali obratno. Ampak zaenkrat kaže, da bo punčka (nasmeh),'' je še dodala Alma, ki s partnerjem že razmišljata o imenih za novo družinsko članico, a končne odločitve še nista sprejela.