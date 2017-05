Andrej Škufca: Do žene nisem tako strog

S trikratnim svetovnim pravakom in sodnikom na mednarodnih tekmovanjih Andrejem Škufco smo govorili o plesni poti s Katarino Venturini, s katero sta bila 17 let plesni par, dolgo pa sta bila tudi par v zasebnem življenju in sedanji življenjski poti z ženo Melindo, s katero imata plesni studio na Madžarskem, dom pa v Sloveniji.