Bi nosili reciklirana stilska oblačila?

Je devet mesecev dovolj kazni za nekoga, ki je pred celim svetom osramotil filmske zvezdnice?

da bi se kaj naučil, bi moral "sedeti" vsaj par let primerna kazen za ne prehud prekršek kaj pa je to takega, saj so si same krive, da delajo gole fotografije in s tem tvegajo njihovo razkritje pa koga to zanima!? kaj pa je to takega? ne vem, me ne zanima