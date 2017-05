Bo šel Klemen Janežič tokrat do konca?

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Pri predstavi Torzo gre za abstraktno umetnost. (Foto: Uroš Abram)

Klemen Janežič v predstavi Torzo, kjer izvaja japonski ples butoh. (Foto: Uroš Abram)

Dramski igralec Klemen Janežič je v Trubarjevi hiši literature pripravil prodajno razstavo fotografij Uroša Abrama, ki jih je posnel med pripravo magistrske predstave Torzo. Razstava bo na ogled 14 dni. Izkupiček prodanih fotografij bo namenil za stroške predstave, ki jo bo Klemen v Železniškem muzeju Slovenskih železnic konec meseca uprizoril trikrat, in sicer 26., 27. in 28. maja ob 20. uri.

Zelenooki igralec v enourni predstavi izvaja japonski ples butoh, kjer je izpostavljeno njegovo golo telo v ekstremnih telesnih pozah. Nastop od njega zahteva ogromno psihičnega in telesnega napora.

Klemen je sicer predstavo v koprodukciji AGRFT-ja in Zavoda 0.1. prvič uprizoril maja lani za povabljence in zanjo prejel Akademijsko Prešernovo nagrado.

Kaj je Klemen povedal o magistrski predstavi Torzo in kaj so o njem in fotografski predstavi povedali njegovi najbližji, pa v videoprispevku zgoraj.