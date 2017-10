Bruci študentsko življenje začeli z zabavo

Na večno študentsko vprašanje, žur ali knjige, slovenski pevci odgovarjajo: Zakaj pa ne oboje! In prav zato so brucem pripravili žurersko uverturo v novo študijsko leto. V prestolnici so za zabavo skrbeli Nipke, Trkaj, Jelena Rozga, New Game Over in Bepop, ki se vsi še dobro spomnijo svojih študentskih let.