'Cóco je žleht, žaljiv, govori grde besede in se obnaša kot petelin na hormonih'

Lucija Ćirović obvlada tehniko govorjenja brez premikanja ustnic (Foto: Organizator)

Lucija Ćirović, ki smo jo pred meseci lahko spremljali na TV zaslonih kot tekmovalko tretje sezone kuharskega tekmovanja MasterChef, se v avtobiografski monokomediji za odrasle z naslovom S trebuhom za kruhom dotakne zabavne poti svojega šolanja, od prvega razreda osnovne šole pa vse do danes. V predstavi prepleta različne veščine gledališča: stand-up komedijo, lutkarstvo in, kot prva v Sloveniji, tudi posebno zvrst gledališke umetnosti – ventilokvizem. Za predstavo, s katero je Lucija magistrirala na AGRFT, je bila nagrajena tudi s Prešernovo nagrado.

''Predstava je nastala iz materiala, ki se je izoblikoval preko mojih stand-up nastopov, na katerih sem vedno precej avtobiografska in pa zadev, ki sem jih napisala na novo. Tematika predstave S trebuhom za kruhom se dotika mojega šolanja, izobraževanja, napredovanja v življenju, truda priti do svojega lastnega mesta na svetu in kreativno postajati vse boljša,'' pove Lucija, ki priznava, da priprave za takšno predstavo trajajo precej dolgo.

''Celo življenje! No, toliko ravno ne, ampak proces je bil res zelo dolg. Najprej je trajalo, da sem zbrala in napisala material, potem sem potrebovala kar nekaj ne samo časa, ampak tudi spretnosti, da sem lutko izdelala, ogromno truda, časa in predanosti pa je zahteval predvsem trening ventrilokvistične govorice.''

Ventilokvizem ali trebuhogovorstvo je tehnika govorjenja brez premikanja ustnic, s katero se ustvarja iluzija, da glas prihaja od druge osebe ali predmeta. V moderni zgodovini ventrilokvizma ta postaja vse bolj priljubljena forma komedije. Kot zanimivost velja omeniti, da sta v zadnjih treh sezonah televizijske oddaje Amerika ima talent kar dvakrat slavila prav ventrilokvista.



''Ventrilokvizem me je zanimal že nekaj časa. A pogum, da se ga lotim, sem zbrala šele na magistrskem študiju, ki se je imenoval tako kot teme, ki jih je obravnaval, torej 'Oblike govora'. Se mi pa zdi ventrilokvizem na nek način logičen korak naprej, saj združuje in nadgrajuje skoraj vse kar počnem v mojem kreativnem poslu: izvajam stand-up komedijo in animiram lutke,'' za 24ur.com pojasnjuje priljubljena komedijantka.

Lucija Ćirović s svojim prijateljem petelinčkom, ki sliši na ime Cóco Ch.Adel (Foto: Organizator)

Kdo je Cóco Ch.Adel?

Ventrilokvisti sicer pri izvajanju nastopa pogosto uporabljajo lutke, zato se kot posebni gost v Lucijini predstavi pojavi tudi Cóco Ch.Adel, lutka mladega petelinčka, ki ima čisto svoj pogled na svet. Precej drugačen od Lucijinega. Lucija in Cóco Ch.Adel sta se spoznala leta 2016. Na začetku ji je delal veliko težav, a takoj ko sta začela nastopati skupaj, je bilo - še huje.

''Lahko bi rekla, da je prednost pri delu s Cóco Ch.Adelom v svežini, razgibanosti in drugačni energiji, torej v lastnostih, ki delajo moje nastope sedaj še bolj posebne in slikovite. A moram priznat, največja prednost je, ker mi Cóco daje občutek, da v tem nisem sama. In ob enem upam, da to ni tudi slabost, ker morda postajam šizofrena … Aha, pa še eno slabost ima Cóco: ker je videt tako luštkano otroški, vsi mislijo, da gre za otroški lik in celo otroško predstavo! Ampak NE, ne predstava S trebuhom za kruhom ne Cóco Ch.Adel nista namenjena otrokom! Cóco je žleht, žaljiv, govori grde besede in se nasploh obnaša kot petelin na hormonih,'' se o 'prijatelju' izrazi Lucija, ki ventrilokvizma nikoli ni izrabila, da bi poskušala prestrašiti koga.

''Strašenje sicer ni moj namen, se je pa zgodilo, da sem komu kaj rekla z nepremičnimi ustnicami pa se mu je to zdelo malce grozljivo. Je bilo pa zabavno, ko sem prijateljici še čisto na začetku treninga ventrilokvizma, poskušala razložit in pokazat kako rečem kakšen glas, ona pa je mislila, da se je iz drugega prostora oglasil njen mož.''

Ventrilokvizem je v našem delu Evrope redkost

Ventrilokvizem je zelo zahteven in terja veliko vaje. ''Če bi bil ventrilokvizem preprost, bi ga lahko prakticiral vsak. Tako pa ni v tem delu Evrope praktično nikogar, ki bi ga izvajal. Potrebno je res veliko vaj, ki pa niso samo govorne (kako kakšen glas izgovoriti), ampak tudi obrazne (najprej kako imeti sproščen obraz, potem kako reagirati z obrazom, da to ni moteče za sam govor), nato pa sledi še trening z lutko (usklajenost lutkinih ust z govorom, interakcija lutka-ventrilokvist) ... Čeprav s krajšimi ali daljšimi prekinitvami vadim in treniram že od leta 2016, se sama še vedno uvrščam med ventrilokviste začetnike. Obvladam pa ga ravno toliko, da sva oba s Cócojem dobila dodaten zagon in samozavest. Cóco morda še preveč …''

V avtobiografski monokomediji za odrasle z naslovom S trebuhom za kruhom Lucija prepleta različne veščine gledališča: stand-up komedijo, lutkarstvo in ventilokvizem. (Foto: Organizator)