Čuki dobili novega basista

''Z velikim ponosom in veseljem vam sporočamo, da je po dolgotrajnih pogajanjih k skupini Čuki tudi uradno prestopil sloviti basist in baritonist Alpskega kvinteta Janez Per iz Mengša. Njegov očarljiv nasmeh in mednarodne izkušnje bodo Čukom dali novega zagona in moči za nadaljnjo glasbeno pot. S tem prestopom naj bi Čuki še dodatno pridobili pri prepoznavnosti in teži. Cena prestopa uradno še ni znana, po glasbenih kuloarjih pa se že govori, da naj bi bil prestop vreden okrog dva milijona. Česa, še ni jasno. Čuki srečno!'' je skupina Čuki zapisala na svoji uradni Facebook strani.

Spomnimo, da se je po skoraj 30 letih na začetku februarja od priljubljene glasbene zasedbe Čukov poslovil basist Vinko Cankar. Ta je dejal, da se pokoja ne boji in da je bilo v vseh teh časih veliko lepega: "V mojih letih je tempo postal malce naporen in zato se bodo Čuki pač malce pomladili."



Vinko je januarja praznoval svoj 60. rojstni dan in Čuki so mu za ta okrogli jubilej podarili psičko Megi, ki bo Vinku pomagala čuvati ovce.