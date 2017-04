Čuki imajo novega basista je bila 1. aprilska šala

Skupina Čuki je za 1. aprila na Facebooku svojim oboževalcem sporočila, da se je skupini pridružil novi basist Janez Per. Seveda je šlo zgolj za prvoaprilsko šalo.

Čuki so včerajšnji zapis na Facebooku komentirali: ''Včeraj je bilo res.''

Spomnimo, da se je po skoraj 30 letih na začetku februarja od priljubljene glasbene zasedbe Čukov poslovil basist Vinko Cankar.

Jože, Jernej in Matjaž so nam zaupali, kdaj bodo predstavili novega člana. Novi basist skupine Čukov bo znan še ta mesec, ko ga bodo člani skupine predstavili v novi pesmi in videospotu.