Dekle Luke Dončića postalo nov obraz za spodnje perilo

Prikupna Anamaria Goltes, ki je pred leti zmagala na izboru Naj Smrklja in se ukvarja tudi z manekenstvom, je že več kot eno leto dekle slovenskega košarkarskega čudežnega dečka Luka Dončića. Svojega izbranca vedno podpira, zato se trudi obiskati čim več njegovih tekem.

A dekle vseeno dela tudi svojo kariero, kajti pred njo je prva večja izkušnja v manekenstvu. Nedolgo nazaj je namreč postala ambasadorka priznane slovenske znamke spodnjega perila, in v teku so že prva snemanja in fotografiranje.

"Spoznajte našo prikupno ambasadorko. Je mlada, skromna, pozitivna, sladka in očarljiva," so še zapisali pri blagovni znamki ter dodali, da se nadvse veselijo dela z njo.