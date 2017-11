FOTO: Denise Dame iz evforije odvrgla majico

Obiskovalce glasbenega dogodka generation X v Cvetličarni je presenetila samooklicana diva in vlogerka z največ sledilci v Sloveniji Denise Dame. Preizkusila se je kot VJ in se ob svoji pesmi Kupi mi Gucci remiks celo razgalila, bradavičke so ji prekrivale le zvezdice, ki jih je imela prilepljene pod majico. Predstava je trajala vsega pet minut in obiskovalci so bili navdušeni, kar bi lahko bil popoln uspeh, če jih ne bi bilo le okoli 20. To je veliko manjša številka od množice, ki je koroško starleto prejšnji teden pričakala v celjskem City Parku, a samooklicani divi to ni vzelo poguma.

'Če bi le lahko zavrtela čas nazaj ...'

"Iz evforije sem srajčko odvrgla med publiko," je dejala in ob remiksu za skladbo Kupi mi Gucci poplesavala zgoraj brez. A tega se ne sramuje, nerodno ji je, ker je pregloboko pogledala v kozarec in se osramotila, saj ni znala odpeti vsega besedila.

Denise Dame – starleta, ki je nekoč v pekarni prodajala burek, danes pa nosi Gucci.

V znak obžalovanja je Denise Dame dan po neobiskani noči objavila "prvi trezen video" na svojem Youtube kanalu, v katerem dogodek obžaluje. "Tako sem se napila, da sem pokvarila ves svoj nastop …," je razkrila vzrok, zakaj koncert, ki se ga skoraj ne spomni, po njenem mnenju ni bil uspešen. Čezmerno uživanje alkohola pa naj bi bilo tudi krivo, da je pozabila besedilo.

"Res me je sram," je dejala in v solzah priznala, da ima resne težave z alkoholom. "Odločila sem se, da si končno poiščem pomoč," je razkrila, "ker včerajšnji nastop je bil res višek," se je opravičila in napovedala, da se bo prijavila na zdravljenje.

'Prinesla bom Gucci v vsako slovensko vas'

A prvi neuspešen koncert svetlolase Korošice ne bo ustavil, napoveduje že mini turnejo in obljublja, da bo hit Gucci prinesla v vsako slovensko vas.