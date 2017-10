Dobitnica Borštnikovega prstana za življenjsko delo je Saša Pavček

Saša Pavček je dobitnica Borštnikovega prstana za življenjsko delo. (Foto: 24ur.com)

Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana za življenjsko delo je igralka Saša Pavček, so danes sporočili organizatorji 52. festivala Borštnikovo srečanje, ki ga bo Maribor gostil med 20. in 29. oktobrom. Diplomirana dramska in filmska igralka, pesnica, esejistka in dramatičarka je od leta 1985 stalna članica SNG Drama Ljubljana. Odigrala je več kot 120 različnih vlog v gledališču, filmih in na televiziji, je nosilka klasičnega in modernega repertoarja.

"Prejemnica letošnjega prstana v svoje igralske like vstopa oprezno, radovedno, občutljivo, z upanjem in strahom hkrati. Pa z neko neulovljivo melanholijo, svojo dobro znanko,... Morda lahko rečemo, da lahko le tako svoje vloge sploh oblikuje in hkrati z njimi sestavlja tudi lastno igralsko oziroma umetniško podobo, po kateri jo prepoznavamo in že skoraj 40 let spremljamo na odrskih deskah in radijskih valovih, na televiziji in filmu ali v pisani besedi," piše v utemeljitvi nagrade. Med njenimi igralskimi kvalitetami so navedli disciplino, natančnost, zahtevnost, delavnost, invencijo in zvestobo.

Igralka na današnji razglasitvi v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor ni bila prisotna zaradi drugih obveznosti, v video nagovoru pa je povedala, da nagrado jemlje kot veliko priznanje. "To je zame velika radost, velika čast," je dejala in se zahvalila med drugim igralskim kolegom, ostalim sodelavcem v gledališču, družini in občinstvu. "Hvala za zaupanje. Upam, da bom lahko še naprej nosila svojo vizijo, svoja hrepenenja, tudi ko bodo minili ti trenutki slave in veselja. Da bom, ko bom starejša, lahko še vedno našla pot do igranja," je dodala.

Dobitnika Borštnikovega prstana, ki ga vsako leto izmenično podeljujejo igralcu ali igralki za življenjsko delo, je izbrala posebna žirija, ki jo sestavljajo Borštnikova nagrajenca Vlado Novak in Ljerka Belak, dramaturg Blaž Lukan, režiser Matjaž Zupančič in vršilka dolžnosti umetniške direktorice Festivala Borštnikovo srečanje (FBS) Ksenija Repina, ki je na tem mestu letos nasledila Aljo Predan.

Festival bo 20. oktobra ob 17. uri na promenadi mariborskega Mestnega parka odprla velika razstava fotografij Aljoše Rebolja Hommage a Tomaž Pandur v organizaciji Pandur Theaters. Otvoritvena predstava pa bo Naše nasilje in vaše nasilje režiserja Oliverja Frljića v izvedbi HAU Hebbel am Ufer iz Berlina in Slovenskega mladinskega gledališča.

Letos bo v tekmovalnem programu, ki ga je izbrala selektorica Petra Vidali, prikazanih 11 uprizoritev, saj sicer izbrana dvanajsta uprizoritev Svetovalec. Katalog burlesknih dialogov v dogovoru z Mestnim gledališčem ljubljanskim in režiserko Nino Rajič Kranjac zaradi smrti glavnega igralca Gašperja Tiča odpade. Namesto tega pripravljajo dogodek Svetovalec.

V tekmovalnem programu je s tremi predstavami zastopana Drama SNG Maribor, po dve prihajata iz Slovenskega mladinskega gledališča in SNG Drama Ljubljana, z eno pa gostujejo Mestno gledališče ljubljansko, SNG Nova Gorica, Prešernovo gledališče Kranj in Zavod Imaginarni.