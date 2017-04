Dobra novica: moda v ospredje postavlja udobje

Udobje, udobje in še enkrat udobje - to so nove smernice, ki so jih v petek pokazali na Ljubljanskem tednu mode. A moda ni samo večerni užitek, čez dan so se slovenski in britanski modni oblikovalci družili v ljubljanski trgovini s konceptom, pri britansko-slovenskemu povezovanju pa seveda ni smel manjkati oblikovalec Peter Movrin.