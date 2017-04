Dobrodelna 2Cellos pomagata mladim glasbenim talentom

Dobrodelna Luka Šulić in Stjepan Hauser bosta v dobrodelne namene podelila lok za čelo, s katerim sta preigrala ogromno število skladb in na katerega sta zelo navezana. (Foto: Agencija GIG)

Dobrodelna Luka Šulić in Stjepan Hauser, duo 2Cellos, projektu Botrstvo v Sloveniji velikodušno podarjata vsak enega od svojih lokov za čelo, ki bosta prodana na dobrodelni dražbi.

Luka in Stjepan, ki s svojim delom in ustvarjanjem navdušujeta otroke po vsem svetu za čelo in tudi klasično glasbo, bosta celoten izkupiček od dražbe namreč namenila spodbujanju glasbenih talentov otrok iz projekta Botrstvo.

"Še nikoli nisva nikomur podarila loka, celo ko me je oče prosil, naj mu enega prinesem, mu ga nisem (smeh). Zato je to res edinstvena priložnost, ker lokov res nikomur ne podarjava," je o edinstveni priložnosti za nakup lokov, ki sta duet 2Cellos spremljala na številnih turnejah po vsem svetu, povedal Luka. "Loka sta bila na vseh turnejah. Žima na njih je bila neštetokrat menjana, loki imajo za sabo res neverjetno kilometrino in nama odlično služili. Lok je za 2Cellos nepogrešljiva stvar, zelo trpijo, ko igrava tako energično in intenzivno, zato si bosta v bistvu zdaj končno odpočila od naju in od koncertov," v smehu edinstvenost lokov opisuje Luka.

Lok čelista spremlja skozi kariero, skozi vadbo, odrekanje in trdo delo, kar je Luko in Stjepana nazadnje popeljalo okoli sveta, do koncertnih turnej po vseh kontinentih in koncertiranja v najbolj prestižnih koncertnih dvoranah – od dvorane Royal Albert Hall v Londonu do Sydneyjske opere.

Lok bosta Luka in Stjepan predstavnikom projekta Botrstvo podelila na razprodanem koncertu v Stožicah. (Foto: Menart Records)

Otrokom iz ogroženih družin, ki si plačila glasbene šole in visokih cen za instrumente ne morejo privoščiti, bosta tako omogočila nadaljnji razvoj njihovega glasbenega talenta. "Trdo delo, popolna predanost, dobrodelnost in vračanje okolju iz katerega izhajava so vrednote, ki jih živiva," pravita glasbenika.

Želita, da bi izkupiček dražbe za loka pomagal mladim glasbenim talentom iz projekta Botrstvo, tako kot so številni ljudje in donatorji v času šolanja pomagali njima. "Najini starši so se marsičemu odrekli prav zaradi najinega šolanja, inštrumentov, seminarjev, povsod so naju vozili na učne ure, tisoče in tisoče kilometrov so prevozili. V bistvu so se na nek način zato odrekli tudi svojim sanjam… Ne prihajava iz premožnih družin, skozi šolanje so nama pomagali posamezniki, štipendije, pomoč sva dobila pri inštrumentih in vsem tem ljudem sva neizmerno hvaležna! Taka podpora je nujno, nujno potrebna vsakemu mlademu glasbeniku, brez tega ne gre," je dejal Luka.

Dražba za pomoč mladim glasbenim talentom iz projekta Botrstvo v Sloveniji poteka do srede v etru Vala 202 in na spletu.

Loka bosta Luka in Stjepan predstavnikom projekta Botrstvo podelila v petek, na razprodanem koncertu v Stožicah.

V sklopu projekta Botrstvo, ki ga že več let medijsko podpira tudi Val 202, so med drugim dražili nogometni dres Cristiana Ronalda ter rumeno majico in zmagovalne smuči Petra Prevca. "Botrstvo je veliko več, kot si ljudje predstavljajo, saj otroke vseskozi spremljamo in tudi poskrbimo, da se sredstva res porabijo za dobrobit otrok," je pojasnila Tina Kočar, koordinatorka projekta, ki je do danes pomagal skoraj 8200 otrokom iz vse države. Za to je poskrbelo 7149 botrov, med njimi tudi taki, ki ga podpirajo celo iz tujine, tudi z drugih celin. Trenutno za več kot 5100 vključenih otrok skrbi nekaj več kot 4400 botrov.