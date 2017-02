Domači estradniki o lepotnih popravkih

Bi pristopili do znanca ali prijatelja in ga brez dlake na jeziku vprašali, če je šel pod nož lepotnega kirurga? Estetski posegi tudi pri nas že nekaj časa niso nič posebnega. Kljub temu pa so za nekatere še vedno tabu tema. Kateri estradniki so glede tega odkriti in kateri bolj občutljivi?