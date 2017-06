Domen Valič in Metka Pavšič se odpravljata na gostovanje k zapornikom

Domen Valič (Foto: POP TV)

Slovenski televizijski voditelj in igralec Domen Valič se je odločil, da bo v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje nastopil v monokomediji Zapornik št. 3.2.3. Idrijska igralka Metka Pavšič pa bo pred ženske zapornice stopila z monodramo Vinka Möderndorferja Ničesar ne obžalujem. Oba igralca je za sodelovanje povprašal generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj.

Metka Pavšič je bila vabila vesela, kot vsak nastop - za seboj jih ima že več 100 - ji bo tudi ta v izziv. Kot je poudarila, so ji kot socialni delavki in osebi s hudo okvaro vida osebne stiske žensk blizu. Z nastopom si ne želi drugega, kot polepšati eno popoldne zapornicam. Valič pa je dejal, da so ga ob vabilu prevevali različni občutki, zastavljala so se mu tudi številna vprašanja, saj še nikoli doslej ni igral v zaporu. Ker je protagonist njegove predstave mladostnik Alojzij Šušteršič, ki se zaradi svojih napačnih odločitev znajde v zaporu, upa, da bo nagovoril in k razmišljanju spodbudil tudi katerega izmed gledalcev.

Mijatovič, ki se podpisuje pod besedilo in režijo Zapornika št. 3.2.3, je povedal, da se je pri pisanju ukvarjal z zapori v svoji glavi, ki znajo biti po njegovem mnenju včasih celo hujši od realnih.

Da je zapor lahko tudi prostor ustvarjanja, dokazujejo dela nekaterih znanih literatov, med katerimi je Podržaj izpostavil Vitomila Zupana in Draga Jančarja. Zupan je v zaporu med drugim spisal roman Šlagerji in pesmi iz zapora, ki jih danes interpretirata Vita Mavrič in Jani Kovačič, Jančar pa je za zapahi ustvaril s kresnikom nagrajeni roman Zvenenje v glavi, ki tematizira upor v zaporu na Dobu, je spomnil Podržaj.