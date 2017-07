Domen Valič nastopal v zaporu

Domen Valič je šel v zapor, ampak prostovoljno. Svojo predstavo Zapornik številka 3 2 3 je namreč zaigral tistim, ki se lahko s tematiko najbolj poistovetijo - mladim v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni v Celju. In to je bila nepozabna izkušnja, pravi.