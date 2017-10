Drzen podvig slovenske pevke: Bil je šok, ampak se je izplačalo

Regina (Foto: Snežana Bošković)

Pevka Regina se je minuli konec tedna z možem odpravila na kosilo ob morju. Na morju se je sicer potepala že en vikend prej in že takrat jo je zamikalo, da bi skočila v morje, ampak ni imela s seboj kopalk. Tokrat jih je za vsak slučaj vzela s seboj in prišle so ji še kako prav. Čudovit pogled na morsko gladino jo je tokrat premamil in zvabil v vodo.

Regina je zbrala pogum in zaplavala. (Foto: osebni arhiv)

''Bil bi greh, če bi izpustila tako priložnost in potem, ko sva se odločila, potem ni bilo več razmišljanja. Enostavno greš. Bil je šok, ampak se je izplačalo. Počutila sem se prerojeno. Pa ni rečeno, da je bilo zadnjič. Če bo vreme še zdržalo, grem morda še enkrat. Sploh se mi je pa zdelo imenitno, ker se sredi oktobra res še nisem kopala v našem morju. Zdaj vem, zakaj to nekateri počnejo ves čas,'' je za 24ur.com povedala Regina, ki je priznala, da taki podvigi niso v njeni naravi.

''Poleti mi je še 24 stopinj Celzija premrzlo za kopanje v morju. Res pa je, da, ko vidim morje, me enostavno vleče, da bi se v njem okopala. Tako sem pred leti, ko smo bili na Tenerifih prvič zaplavala v tako hladni vodi. Atlantik je hladen in takrat, ko sem bila tam, jih je imel okrog 18 stopinj Celzija. Tudi takrat me je premamil videz in sem se opogumila. Malo zapeče, potem pa ko pošteno zamigaš, je hitro v redu. Seveda pa grem potem hitro ven, da ne staknem kakšen podhladitve. Če se vrže noter in si hitro zunaj je to zelo dobrodošlo za cirkulacijo celega telesa. Podobno kot pri knajpanju ali pa skok v ledeno vodo po savni. Malo poguma je res treba, ampak tokrat ni bilo tako hudo. 19 stopinj je še v redu.''