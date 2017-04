Dunking Devils podrli Guinnessov rekord

Gre za rekord v kategoriji najvišje salte z zabijanjem na koš, ki pripada enemu od stalnih članov ekipe Dunking Devils Maksu Veselku. Salto z zabijanjem je namreč izvedel kar 3,55 metra visoko.



Rekord je do pred kratkim pripadal ekipi Milwaukee Bucks iz Združenih držav Amerike, ki so ga držali vse od leta 2012. Decembra lani pa so se Dunking Devils odločili, da ga poskusijo podreti. Vabljeni so bili na Ciper, kjer so poskus izvedli pred občinstvom in uradnim sodnikom postavljenim s strani Guinnessove knjige rekordov. Maksu je s salto uspelo preskočiti 3,55 metra, kar je 5 centimetrov višje od prejšnjih nosilcev rekorda. Na uradno potrditev in zapis v Guinnessovo knjigo rekordov je bilo potrebno počakati kar nekaj mesecev, sedaj pa je rekord končno postal tudi uraden.

Maks Veselko, član akrobatske skupine Dunking Devils, je izvedel salto z zabijanjem kar 3,55 metra visoko in podrl Guinnessov rekord. (Foto: osebni arhiv)





''Že dolgo časa smo z ekipo razmišljali o tem rekordu. Trenirati smo začeli veliko pred samim podiranjem rekorda na Cipru, v treninge pa je bila vpletena cela ekipa Dunking Devils. Potrebno je bilo namreč natančno izmeriti višino vrvi, ki jo je bilo treba preskočiti, postaviti ostalo opremo, optimizirati preskakovanje … Ponosen sem na to, da sem bil del podiranja našega prvega rekorda. Sedaj gremo naprej, planiramo namreč podreti še kakšnega. Naslednje bo na vrsti največje število salt z zabijanjem v 30 sekundah, ciljamo na 19,'' je ozadje podiranja Guinnessovega rekorda razložil Maks Veselko.