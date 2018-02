Edinstveni spoj flamenka in metala

Projekt Firebird: odlomki in pogovor z akterjema

Kaj se zgodi, ko se flamenko spoji z eno najglasnejših in najradikalnejših glasbenih zvrsti? Nastane Firebird, prvi skupini projekt ustvarjalnega tandema plesalke in performerke Ane Pandur Predin ter glasbenika Giani Poposki, pevca mednarodno najuspešnejše metal skupine Noctiferia. Firebird je križanec metal koncerta, flamenko koreografije, začinjen s performativnimi vložki. Takšen "ognjeni ptič" išče krhko ravnovesje med močjo sodobnega flamenka ter zakonitostmi metala. Gre za predstavo nasprotij, glasne glasbe ter lirične telesnosti, neukrotljivega ritma in hipnotičnih kitarskih rifov.

Oglejte si odlomke iz predstave ter prisluhnite, kaj ste o projektu Firebird povedala akterja!