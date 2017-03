FOTO: Elvis Jackson na kolena spravili Boruta Pahorja

Kot rečeno je "bovling z zvezdami", ki ga je v Kopru v okviru projekta 20za20 priredil Marko Soršak Soki, s svojo udeležbo popestril tudi predsednik Borut Pahor, ki je bovlal proti članom zasedbe Elvis Jackson, v kateri bobna Soki. Kljub temu, da je rezultat na zaslonu ob koncu tekme pokazal v prid rockerjem, je predsednik države s prešernim nasmehom vnovič čestital Sokiju za še en velik in uspešen 20za20 podvig.





Borut Pahor je še dobesedno na kolena, a mu niti to ni pomagalo, da ne bi v bovlingu izgubil proti zasedbi Elvis Jackson. (Foto: Daniel Škerjanc)

Nedeljskega druženja so se udeležili tudi Jan Plestenjak, Tomi Meglič, Elvis Jackson, Zmelkoow, San Di Ego, Cowboys From Hell, Orlek, Jana Morelj in Miha Deželak, Sell Out in številni drugi. Pester je bil tudi zvezdniški obisk na prejšnjih dogodkih v Mariboru in Celju, kar je Sokiju v veliko spodbudo, obenem pa tudi nagrada žaromet za družbeno odgovoren projekt, saj je v preteklih dveh letih in pol obdaril že 40 osnovnih šol, kar pomeni, da je skoraj na polovici od zastavljenega cilja, ki je okroglih sto šol.





Oglasila sta se tudi Martin Janežič Buco in Tomi Meglič. (Foto: Daniel Škerjanc)

Soki se sicer v kratkem odpravlja na Japonsko, kjer bo v podjetjih glasbene opreme Tama in Ibanez predstavil prav projekt 20za20. Očitno je dober glas segel vse do Japonske ...