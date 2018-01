FOTO: 4-urna seksi norija z ikoničnim Erickom Morillom

Organizacija The World's Finest Clubs je ljubljanski Cirkus kot edini slovenski klub sprejela v družino 176 izbranih svetovnih prizorišč, v katero sodijo nekateri najbolj priljubljeni prostori nočnega življenja na svetu, s tem pa Ljubljano izpostavila kot destinacijo, ki ob vrhunski kulinariki, naravnih lepotah ter številnih doživetjih ponuja tudi prvovrstno nočno življenje.

Cirkus je vstopil v družbo eminentnih nočnih klubov, kot so milanski Just Cavali, amsterdamski Jimmy Woo, ibiški KM5 in Nikki Beach ter tokijski Ageha. (Foto: Marko Delbello Ocepek)

V Ljubljani so tako prvič gostili ikono nočnega življenja od New Yorka in Bogote do Miamija in Ibize, Ericka Morilla, ki je širši javnosti znan tudi po uspešnici I Like To Move It, ki se ga morda spomnite iz animiranega filma Madagaskar. Erick je sicer po odpovedanem letu iz Londona in izgubljeni prtljagi v Benetkah v Cirkus pridrvel z enourno zamudo, se je pa zato slovenskim oboževalcem oddolžil z epskim, več kot štiriurnim setom in enim najboljših žurov v sedemletni zgodovini ljubljanskega kluba, ki se je končal, ko je bil zunaj že lep sončen dan.

