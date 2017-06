FOTO: Bobnar Green Day užival na Bledu

Bled Slovenia! Castles and islands with rowboats and churches. This place rules! #bledcastle #bledlake #slovenia #revradtour2017 A post shared by Tre' Cool (@trecool) on Jun 5, 2017 at 10:12am PDT

Očitno imajo tudi punk rockerji radi lepe kraje in spokojnost, kakršno nudi idilični otoček na Bledu in veslanje s čolnom po jezeru. 44-letni Tre Cool je dan pred ljubljanskim koncertom v Stožicah svojo spremljevalko popeljal na ogled Bleda. Očitno sta veslala do otroka in si ogledala idilično okolico.

"Bled, Slovenija! Gradovi, otoki s čolni za veslanje in cerkve. Ta kraj je zakon!" je ob fotogalerijo šestih fotogrhafij na Instagramu zapisal bobnar Green Day. Ali sta kje v okolici pohajala tudi pevec Billie Joe Armstrong in basist Mike Dirnt, ni znano, vsaj na Instagramu nista (zaenkrat) objavljala ničesar iz Slovenije.

Zdi se, da je glasbenika najbolj prevzel prav blejski otok, obiskal je tudi blejski grad, ob kliku na fotografije pa si lahko oglegate, kako dobro fotografsko žilico ima Tre ...