FOTO: Buh pomagej ali reševanje sveta v bifeju

Vaški bife, čas nedeljske maše, zunaj lije kot iz škafa, ko se oglasi Bog. Siten zaradi uničevanja Zemlje, je odločen, da človeštvo spet resetira z vesoljnim potopom, vlogo Noeta pa je namenil zagrizenima rdečkarjema, birtu Marku in pogrebniku Tulju. In tu se zažene zabavni vtiljak, zmes gledališke komedije, TV-satire in surovega stand-up humorja, v katerem si smeh in aplavzi publike sledijo v hitrem ritmu, pregovarjanje o tem ali si človeštvo zasluži še eno priložnost pa je polno bodic na provokativne teme, od Trumpa, zdravstvene reforme, tajkunskih zgodb do gejev in pravice do splava. Za malo starinskim naslovom se skratka skriva zelo moderna zgodba, ob kateri se ne da izogniti podzavestnim spominom na TV Poper, žanove stand upe in obilje zgodb, ki jih je čezmejna druščina uspela zapakirati v paket, ki bo navdušil kjerkoli v Sloveniji.





Žan Papič, Franko Korošec in Boris Devetak (Foto: Marko Delbello Ocepek)

Posebno mesto v zgodbi imata tudi Igor Ribič (Gu-Gu, Ribič Pepe) in Sekumady Conde, ob njiju pa so se tej razgibani komediji do sitega nasmejali tudi številni znani obrazi in (pop)kulturni ustvarjalci, od pevke Katarine Male, do radijca, stand-up komika in voditelja Klemna Bučana ter glasbenika Jureta Karasa, prek nekdanje misice Mirele Korač, igralke Lare Jankovič (Usodno vino), pa vse do "jamskega človeka" Uroša Fürsta in drugih.



V Ljubljani bo predstavo moč ujeti še 2. februarja, sicer pa jo bodo igrali 20. januarja v Železnikih, 28. januarja v Kranju, 11. februarja v Semiču, 16. februarja v Hrpelju in 8. marca v Sežani.

Utrinke s predstave ter po njej si oglejte v fotogaleriji!