FOTO: Finalisti izbora Mister Slovenije pokazali vroča telesa

Finalisti izbora Mister Slovenije 2017 so se prepustili fotografinji Ani Gregorič, da jih ujame v svoj objektiv. Na setu praktično ni bilo dekleta, ki bi se fantom lahko uprlo. Rezultat so fotografije, ki govorijo zase: ''Pozna se, da se je tekmovanje prevesilo v drugi del in da so fantje veliko bolj samozavestni kot na začetku. Zgodba jim je bila pisana na kožo in resnično ni bilo težav ujeti pravega vzdušja. Svoj izbor že imam, vendar bom dopustila, da me v zadnjem mesecu še kdo preseneti,'' je iskreno dodala Ana. Da so bili postavni mladeniči še nekoliko bolj privlačni, je poskrbela umetnica ličenja Sandra Pranjić. Spogledljivi in navihani mladeniči so tako ujeli več muh na en mah. Na vprašanje, kateri poljub je bil najbolj strasten, pa so odgovorili le s skrivnostnim in malce nagajivim nasmeškom.

Med peterico fantov z največ veljavnimi všečki na uradni facebook strani projekta Mister Slovenije 2017 bo ekipa izbrala enega, ki se bo na finalni prireditvi neposredno uvrstil v super-finale tekmovanja. O preostalih štirih bo poleg organizatorjev odločala še izbrana strokovna komisija in fotografinja Ana Gregorič. Zdaj se fantje odpravljajo na večdnevne priprave v Rimske terme, kjer bodo skupaj s strokovnjaki iz različnih področji urili za finalni nastop.

Finalna prireditev Mister Slovenije 2017 bo 21. junija, ko bosta poleg mistra Slovenije znana tudi mister Proteini.si in Cosmo mister.