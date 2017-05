FOTO: Finalisti za Mistra Slovenija na adrenalinskem zmenku in gurmanskem doživetju

Dan je že ob jutranjem zboru udeleženih obetal veliko. Dobro razpoloženje, malce adrenalina in sinergija med ljudmi pa so poskrbeli, da so pričakovanja dobila nove razsežnosti. Dogajanje se je prelevilo v pravo nepozabno pustolovščino.

Deset najbolj vročih fantov ta hip je na adrenalinski zmenek povabilo izbrana dekleta, ki so se prijavila na natečaj. Da naloga ne bo pretežka, je obetala že vožnja proti Primorski. Po vožnji s čolnom čez Sočo in že je bil cvet lepote sredi gozda, kjer se je razprostiral adrenalinski park. Fantje so se izkazali za prave kavalirje in dekleta opremili z varnostnimi pasovi. Po nekaj uvodnih minutah, ko so vodiči predstavili osnovna pravila in napotke, se je prava avantura vendarle začela. "Današnji dan je ponudil zabavo, vendar tudi vpogled, kako se fantje soočajo z danimi situacijami. Prijetna in nepozabna avantura z Zvezdarjem nam je vsekakor omogočila, da smo finaliste še bolje spoznali," sta nam zaupala organizatorja projekta Nina Uršič in Erik Ferfolja.

Selfi za Vida, Nika, Dina, Gregorja in Aleksandra. (Foto: Katja Kodba)

Fantje in dekleta so bili pred številnimi izzivi. Da so prišli do cilja, so morali večkrat preplezati različne ovire, se spustiti po jeklenih vrveh in se soočiti z ne ravno vsakdanjimi spretnostmi. Druščina se je takoj sporazumela in premagovala ovire brez večjih težav. Ob koncu je sledil še dolg spust po jekleni žici (zip-linu) čez Sočo. Tristo metrov adrenalina ter prelepega razgleda na reko in pokrajino, kar je udeleženim za vedno ostalo v lepem spominu.



Ko se je dan prevešal v večer, pa se je razigrana družba odpravila še na zasluženo večerjo. V Ljubljani jih je gostil priznani kuhar Miha Hauptman, sicer protagonist kuharskega šova MasterChef Slovenija , ki je pred nedavnim odprl restavracijo MihaChef. Meni s tremi hodi je poskrbel, da so se sline ves čas cedile, krožniki pa so bili hitro prazni. Po gurmanskem uživanju se je deseterica lepotcev iz vseh koncev Slovenije kljub strogim prehranjevalnim navadam odločila, da se prekrši. Miha in ekipa so za konec pripravili slastno sladico, ki nobenega ni pustila ravnodušnega. Zbrana družba je ob koncu še malce pokramljala, potem pa se navdušena nad iztekajočim se dnevom poslovila.





Finalisti projekta Mister Slovenije so bili navdušeni nad okusno hrano Mihe Hauptmana in Nejca Mastnaka. (Foto: Katja Kodba)

Deseterico finalistov čaka še nekaj fotografiranj ter večdnevne priprave v Rimskih termah. Finalni dogodek pa bo v drugi polovici junija v Ljubljani.