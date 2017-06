FOTO in VIDEO: Stoječe ovacije za muzikal Vesna

V glavnih vlogah nastopata Robert Korošec in Flora Ema Lotrič (Foto: Tjaša Barbo)

Sredina premiera muzikala Vesna je bila zaradi dežja prestavljena za en dan, na srečo pa jim je bilo vreme takrat naklonjeno. Ustvarjalcem je uspelo izpeljati premiero tako, kot se spodobi. Kljub malo nižjim večernim temperaturam so bile ljubljanske Križanke odlična kulisa romantične komedije.

Muzikal je ustvarila izkušena kreativna ekipa, ki je pred tremi leti na slovenske odre postavila veliko uspešnico Cvetje v jeseni. Glasbo je napisal Matjaž Vlašič, avtor besedil je Janez Usenik, koreografijo je sestavil Miha Krušič in orkestracijo Boštjan Grabnar. Zgodba prve slovenske romantične komedije je nastala v režiji Vojka Anzeljca s Floro Emo Lotrič in Robertom Korošcem v glavnih vlogah Vesne in Sama.

V igralski zasedbi sta bila tokrat prvič tudi Nuša in njen sin Matevž Derenda. Nuša Derenda nam je zaupala, da si je že dolgo časa želela nastopati v kakšnem muzikalu in želja se ji je zdaj tudi izpolnila. Njen sin Matevž je očitno podedoval njene gene, saj je pokazal, da ima odličen občutek za ritem. Je pa imel nekaj smole Klemen Bunderla, ki bi moral nastopiti v vlogi Sandija. Ker si je tik pred premiero poškodoval nogo, ga je na premieri zamenjal Boštjan Korošec, ki je po Klemnovih besedah nalogo odlično opravil. Na srečo si oba igralca to vlogo izmenjujeta, ampak dokler si Klemen v celoti ne bo opomogel in se znebil bergel, ga bo moral v vseh predstavah nadomeščati Boštjan.

V muzikalu nastopajo tudi Nuška Drašček Rojko, Konrad Pižorn-Kondi, Marjan Bunič in drugi, ki so se v svojih vlogah odlično odrezali.

Stoječe ovacije in bučni aplavz so dokaz, da so ustvarjalci in igralci svoje delo opravili z odliko.

Utrinke s slavnostne premiere muzikala Vesna si poglejte v fotogaleriji. Kaj vse so nam zaupali ustvarjalci muzikala Vesna in kako so se naši estradniki odrezali na maturi, pa v videoprispevku zgoraj.

Ah, ta pomlad, ljubezen in še matura

Na pomlad, ko sončni žarki postanejo nagajivi, ko se narava odene v zapeljive barve in zadiši po ljubezni, morajo maturanti vtakniti nosove med knjižne platnice, se guliti za veliki preizkus znanja in zrelosti ter pozabiti na vse lepote, ki se bohotijo zunaj. A naši trije junaki so prepričani, da do uspeha vodi lažja pot. Umislijo si bližnjico, po kateri jih bo popeljala Hiperbola, hčerka strogega profesorja matematike Kosinusa. Osvojiti Hiperbolino srce in si pridobiti pole za veliki preizkus se glasi formula, ki jo sestavijo, a kaj ko brihtne glave vanjo vstavijo napačno neznanko. Dekle, ki se pojavi na zmenku, namreč ni tista, za katero so mislili, da je profesorjeva hči. In potem se zgodba začne zapletati.