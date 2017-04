FOTO: Kdo od 'preznojenih' 15 bo finalist za Mistra Slovenije?

Na dan snemanja je bilo še kako vroče, čeprav je zunaj grmelo in se pripravljalo na dež. Uvrščeni polfinalisti iz vseh koncev Slovenije so bili pred novim izzivom – predstaviti sebe v najboljši razgaljeni različici, tokrat v kopalkah. "Morda se zdi na prvi pogled enostavno, vendar za novinca pred objektivom je vse prej kot to. Paziti mora, da so vse mišice na telesu napete, obenem pa da je izraz na obrazu sproščen oziroma prepričljiv. Gledalcu mora ponuditi iluzijo, da gre za povsem naravno stanje, čeprav je bil ob fotografiranju pozoren na vsak najmanjši delček telesa," je razložila fotografinja Ana Gregorič.





Franko Bajc – 21 let, Ajdovščina (Foto: Ana Gregorič)