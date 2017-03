FOTO: Kralji ulice ponovno obiskali Dramo

Na povabilo Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Drama društvu Kralji ulice si je v ponedeljek ob 20. uri v Mali drami okoli 100 brezdomcev z različnih koncev Slovenije brezplačno ogledalo uprizoritev Tarzan Roka Vilčnika v režiji Eve Nine Lampič.

Predstava, v kateri igrajo Marko Mandić, Maša Derganc in Uroš Fürst, bo v kratkem gostovala tudi na 26. festivalu Dnevi komedije v Celju in 47. tednu slovenske drame v Kranju.

Osrednje slovensko dramsko gledališče in primarna nevladna organizacija za pomoč brezdomcem sedaj že s petim sodelovanjem v tej obliki ponovno opozarjata na pomembnost reševanja problema brezdomstva in spodbujanja družbenega vključevanja brezdomnih na vseh področjih.

SNG Drama Ljubljana in društvo Kralji ulice sta brezdomcem z različnih koncev Slovenije prijateljsko omogočiti že peto skupinsko doživetje gledališke umetnosti.

V preteklih letih so si brezdomni iz Ljubljane in drugih delov Slovenije navdušeno ogledali še uprizoritve Ko sem bil mrtev (leta 2012), Prah (leta 2013) , Nežka se moži (leta 2014) ter Nekaj sporočil za vesolje (leta 2015).

Po koncu predstave so gostje večera ob sproščenem druženju in pogovoru v preddverju Male drame lahko svoje vtise o predstavi delili tudi z igralci.

SNG Drama Ljubljana želi kot pobudnik sodelovanja skupaj z brezdomci ponovno opozoriti javnost, pristojne državne organe in različne javne in druge ustanove, da je tudi kulturno-umetnostno vključevanje brezdomcev zelo pomemben korak na poti njihove demarginalizacije in aktivnega vračanja v družbeno življenje ter, da se z brezdomstvom na žalost sooča ali se mu v času vse bolj razslojene družbene realnosti nevarno približuje čedalje več ljudi.

Gostje večera so se po predstavi sproščeno pogovarjali tudi z igralci. Na sliki Marko Mandić in Igor Samobor. (Foto: Nada Žgank/Kralji ulice)

"Brezdomstvo je življenjska situacija, v kateri ima posameznik praviloma onemogočen dostop do osnovnih življenjskih dobrin, do kulture pa še toliko bolj, čeprav je enako ali celo bolj pomembna. Naši uporabniki kažejo zanimanje za kulturno udejstvovanje in se radi udeležujejo raznovrstnih kulturnih prireditev, katerih obisk nam prijazno omogočajo razne kulturne ustanove. Zato seveda spodbujamo in pozdravljamo zdaj že tradicionalno pobudo SNG Drame, ki nam omogoča ogled gledališke predstave. Vsaka pridobljena pozitivna izkušnja je korak k napredku in doprinos brezdomnemu pri ponovnem vključevanju v družbo," je povedala izvršna in odgovorna urednica časopisa Kralji ulice Mirjam Gostinčar, zaposlena tudi v dnevnem centru Kraljev ulice.

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna humanitarna organizacija, ki združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo.