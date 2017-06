FOTO: Lepotci brusili svoje telo, plesne korake in um

Deseterica finalistov, zagotovo najbolj "vročih" mladeničev v naši deželi ta hip, se je pretekle dni nahajala v prelepem ambientu Rimskih term, ki so ponudile odlične pogoje za priprave na finalni nastop. Bazeni s termalno vodo, starodavni in novodobni džakuziji, savne ter masaže so bili pravi obliž na naporen urnik in aktivnosti. Izklesane mladeniče z vseh koncev Slovenije je že v zgodnjih jutranjih urah pričakala koreografinja Barbee Šuštaršič in jih postavila pred nov izziv. "V 4 mesecih sodelovanja sem dodobra spoznala vse fante in poznam njihove zmožnosti. Morda so se jim na začetku stvari zdele zapletene, vendar vem, da so vse to sposobni izpeljati na visoki ravni. Izredno so napredovali in verjamem, da bo publika z navdušenjem sprejela finalni nastop," je razložila. Fizično pripravo fantov je preveril tudi borec in reper Denis Porčič - Chorchyp, ki je predstavil vodeno vabo na osnovi borilnih veščin.

Fantje so navdušeni nad osebnostnimi spremembami, katere jim je pomagala doseči duhovna učiteljica Cristy Žmahar. (Foto: Luka Brataševec)

Mistri z osebnostjo?

V lepotni in modni industriji brez primernega stila ne gre. Delavnice na to temo stila so se odvijale pod vodstvom priznane stilistke Maje Lazar. Kavalirski mladeniči so se naučili marsikaj, tudi različnih načinov vezanja kravat. Ob koncu so izdelali kolaž, ki predstavlja posameznikovo osebnost. Izdelke so predstavili tudi na delavnicah za osebnostno rast, ki jih je vodila Cristy Žmahar. Duhovna učiteljica je komentirala in razbrala marsikaj, kar sicer skrivajo v sebi. "Spremembe v življenju niso vedno lahke. Projekt Mister Slovenije pa je postavil pozitivne, trde temelje le-teh in ponosna sem, da lahko opazujem tak razcvet kandidatov kot tistih, ki jih spremljamo," je navdušeno ugotovila.

Manjkalo pa ni niti predavanje o negi kože, saj jih je o naravni kozmetiki in uporabi različnih izdelkov poučila Martina Drašler, ki je s posebno napravo preverila tip in stanje njihove kože ter jim tudi svetovala.

Dnevi priprav so se končali sproščujoče. Fantje so si privoščili oddih v bazenih in zapustili termalno središče polni lepih vtisov. Finaliste tako čakajo še intenzivne sklepne priprave v Ljubljani. Kdo bo najlepši, bo znano 21. junija, ko bo v Ljubljani finalni gala dogodek.