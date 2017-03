FOTO: Mistri znova navdušili: vroča telesa in zapeljivi pogledi postavnih mladeničev

Na drugem predizoboru mistra Slovenije 2017 ni manjkalo kavalirskih nasmeškov, vročih teles in zapeljivih pogledov postavnih mladeničev.

Večer je minil zabavno in navijaško, obiskovalci so spodbujali prav vse tekmovalce, strokovna komisija pa je ocene razdelila po svoje. Tokrat so jo sestavljali, direktorica Casino Korone, Katarina Strgar, voditelja Pia Pustovrh in Emi Nikočević, duhovna učiteljica Cristy Žmahar in Mister Slovenije 2015, Matjaž Lesjak. "Fantje so nam zares otežili delo. Odlično so bili pripravljeni. Določeni so se tako vživeli v nastop, da je bilo na trenutke težko verjeti, da so prvič na takšnem odru," je dejala Pia Pustovrh.

Izklesani lepotci iz cele Slovenije so se predstavili v športnih oblačilih, kopalkah in v pomladni kolekciji.

Ob koncu so se ocene žirantov in organizacije Mister Slovenije seštele in podeljenih je bilo še zadnjih osem polfinalnih vstopnic.

V nadaljevanje tekmovanja so se uvrstili Aleks Klarič iz Kopra, Blaž Kričej Režek iz Ljubljane, Butrint Behluli iz Ljubljane, Davor Brečko iz Laškega, Davor Gradič iz Šentjurja, Gregor Čeglaj iz Škofljice, Janko Golob iz Dražencev in Nik Žujo iz Ljubljane.

Kavalirskih nasmeškov, vročih teles in zapeljivih pogledov postavnih mladeničev ni manjkalo. (Foto: Anže Furlan)

Večer, prepojen s kavalirskimi pogledi in izklesanimi telesi, sta povezovala Klavdija Mlekuž in Tilen Grah, mister Slovenije 2016. Še nekaj mesecev aktualni mister je v vlogi voditelja užival, zato ga bomo na odru videli tudi na polfinalni večer.

Poleg postavnih fantov pa so zbrane v dvorani ogreli tudi vrhunski plesni in pevski nastopi. Srčni utrip so dvignili plesalci Mystique Show Group pod vodstvom Barbee Šuštaršič, ki je poskrbela tudi za vse koreografije fantov. Za pevske točke sta poskrbela finalista Slovenija ima talent Sara Hercog in David Matići.

Naslednje dejanje tekmovanja Mister Slovenije 2017 bo že v začetku aprila, ko se bo 16 polfinalistov prvič postavilo pred fotografski objektiv modne fotografinje Ane Gregorič in se kasneje predstavilo širši slovenski javnosti.