FOTO: NEprilagojeni osvojili Ljubljano in nasmejali tudi veliko znanih obrazov

Po tem, ko so Martina Ipša, Klemen Bučan in Željko Čakarević - Željkić s komedijo NEprilagojeni osvojili štajersko prestolnico, so tokrat pokazali, da z lahkoto osvojijo tudi prestolnico.

V torek je bila Festivalna dvorana v Ljubljani polna nasmejanih obazov. "V Zavodu za kulturo Maribor – standupsi.com, smo veseli, da smo v dvorani videli tudi veliko znanih obrazov, ki so se odlično zabavali," so sporočili. Komedije so se namreč med drugim udeležili Lucija Ćirović, Salome, Domen Valič, Franci Kek, Jana Morelj in Jan Golja.

Komedija NEprilagojeni govori o Slovenki, rojeni na Hrvaškem, Bosancu, rojenem v Sloveniji, ki je poral postati Srb ter čistokrvnem Slovencu, ki je odraščal v Kranju. Gre za sodelovanje treh ustvarjalcev na področju humorja. Predstava govori o tem, kako so jih okoliščine zaznamovale, kako so odraščali, kakšni so postali, kaj jih inspirira in kaj jih nasmeji.

So drzni, sproščeni, nadarjeni in predvsem zelo zelo smešni. Skupaj imajo več kot 30 let ustvarjanja vsebin na odru, televiziji in radiu. Z razlogom so še vedno zelo aktivni in vse bolj zaželeni.