FOTO: Oblasti že na sledi Tihotapcu tobaka

Ob hrvaški meji na območju Gorjancev lokalne oblasti že dlje časa preiskujejo skrivno kupčevanje s tobakom. Po tamkajšnjih gostilnah se govori, da so v strogo prepovedano dejavnost tihotapljenja nedovoljenega tobaka, ki pa nepridipravom prinaša lepe vsote, vpleteni mladi Slovenec z imenom France in dva Hrvata. Dolgo časa so se uspešno izogibali roki pravice, a tudi tokrat se je izkazalo, da že za nekaj malega denarja spregovorijo marsikatera usta …

Ne, ne gre za prepis iz policijske kronike, ampak je to le delček vsebine letošnje gledališke predstave na prostem v naravnem amfiteatru pod domačijo slovenskega pisatelja Josipa Jurčiča na Muljavi. Domačini že 37. let neprekinjeno uprizarjajo dela svojega rojaka. Letos se predstavljajo s Tihotapcem.

Kmečki fant France Štivrnik se pridruži tihotapcem, ki jim vseskozi sledijo graničarji. Med njihovim načelnikom Petrom Pečem in Francetom se še dodatno zaostri, ko se Peč zaljubi v lepo Francetovo sestro Rezko. Sovraštvo je tako močno, da mora eden od njiju umreti.

Tako kot v današnjih dneh, ko smo po barih ob kavi ali morda čem bolj žlahtnem in ob naključnih srečanjih polni besed o aktualnem dogajanju, tudi pred stoletji ni bilo nič drugače. Dogajanje v sočni dolenjski govorici vseskozi komentirajo možje v vaški krčmi, prav tako pa nič ne uide niti vaškim opravljivkam. Značilnost Jurčičevih del so tudi vaški posebneži, v Tihotapcu je to Frtnatek Tekmec, ki tudi na škodo drugih vse obrača sebi v prid.

Povest je dramatizirala pokojna režiserka Danica Kastelic. Pod režijo sta se letos podpisala Saša Senica in Igor Adamič. Sceno je oblikoval Dore Južna, za postavitev pa je poskrbel Branko Glavan. Igralska zasedba obsega 30 igralcev – domačinov, celotna zasedba s tehnično ekipo vred pa že več kot 50 ljudi.

Današnji premieri sledi še pet ponovitev: 24. junija, 30. junija in 1. julija ter 7. in 8. julija z začetkom ob 21. uri v Letnem gledališču ob Jurčičevi domačiji na Muljavi. Ker predstave potekajo na prostem, v primeru dežja predstava odpade.