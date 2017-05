FOTO: Romana Krajnčan in Jure Ivanušič navdušila občinstvo

Romana Krajnčan in Jure Ivanušič sta se odločila za skupni projekt zaradi ljubezni do šansona. Sodelovanje med Romano in Juretom je postalo simbioza glasbe in gledališča, koncerta in poezije na živahnem travniku, kjer rastejo romančice in ivanjščice, kot sta sama poimenovala svoje pesmi.

''Jure me je od nekdaj navduševal. Spremljala sem njegovo tako glasbeno kot gledališko pot, zato sem ga povabila v skupni projekt. Povsem sva si različna in prav v tem je čar,'' je povedala Romana, Jure pa pristavi: ''In jaz predvsem takoj pograbim vsako priložnost za nastop s t.i. šansoni, najsi gre za solističen koncert ali za delo v tako majhnem sindikatu, kakršnega imava zdaj z Romano.

''Vesela sem, da smo s publiko skupaj uživali, čutila sem kako zelo so z nama. Dolgi aplavzi, smeh, pozornost publike, to je za nas, umetnike, največja nagrada,'' je za konec še dodala Romana.

Ob njunem nastopu se pred nami odvrtijo čustva ljubezni in strasti, sreče in bolečine, notranje tesnobe, neizživetih sanj, a ta so obogatena z značajem porogljivega teatra, ki vsebuje polno ironije in satire.



Strastna umetnika sta očarala z iskrenim nastopom in žlahtnim humorjem ob spremljavi vrhunskih glasbenikov: Gregor Ftičar – klavir, Goran Rukavina – kontrabas in Dominik Krajnčan – trobenta, bobni. Umetniški vodja Lojze Krajnčan.