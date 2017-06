FOTO: Simpatični Kori posvojil že drugo psičko

Glasbenik in radijec Tim Kores Kori ni le velik šaljivec, temveč tudi velik ljubitelj živali. Že pred časom je posvojil psičko Loli, pred kratkim pa še štiriletno psičko Aisho. In zakaj se je odločil za to? "Ker lahko in ker mi je mar," je njegov preprost odgovor. Navihani psički se že veselo igrata skupaj, Kori pa še dodaja: "Nekatere sproščajo ribe v akvariju, mene pa srečen pes."