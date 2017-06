FOTO: Sokijevih 20za20: Ko pade 50-ka

Dve leti in pol zatem, ko je Marko Soršak - Soki prvič prestopil osnovnošolski prag z novimi inštrumenti, je v petek na ljubljanski OŠ Ledina v sklopu projekta 20za20 padla tudi 50. obdarjena osnovna šola, tokrat s pomočjo donatorja Zveze ŠKIS. Ta je prejela set bobnov s činelami, elektro-akustično kitaro in cajon, ki bodo njenim učencem, ki pod taktirko izjemne Dalile Bajs že sedaj pobirajo najžlahtnejša priznanja na različnih glasbenih tekmovanjih, na stežaj odprli tudi vrata ansambelske igre.

"Ko se spomnim vseh presrečnih otrok, učiteljev, ravnateljev, vseh stanovskih kolegov, podjetij, organizacij in nikoli pozabljenih posameznikov, ki jih je naša glasbena zgodba ganila in so po svojih močeh pomagali, se mi preprosto meša od vseh emocij, ki ob tem pridejo na plan. Nekoč sem sanjal o 10 obdarjenih šolah, danes nimam nobenega dvoma več, da se bom prikopal do številke 100," je suvereno povedal Soki.

Na jubilejni 50. šoli pa sta otroke obiskali tudi dve prav posebni gostji. Prva Sokijeva prijateljica iz glasbenih voda, Eva Beus (Tabu), ki je tokrat prišla podpret tako Sokijevo kot tudi mamino glasbeno delo ter pozdravit številne, nad njenim obiskom navdušene otroke, s katerimi je tudi zapela Nabiralko zvezd. Druga posebna gostja pa je bila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Maja Brenčič Makovec, ki je poleg navdušenosti nad projektom preverila tudi svoje glasbene sposobnosti. Pripadel ji je namreč preizkus cajona, ki ga je opravila z odliko, ob tem pa iskreno čestitala Sokiju za izjemen doprinos k slovenskemu izobraževalnemu sistemu.

V letošnjem šolskem letu pa obdarovanj še ni konec. Preden odbije zadnja šolska ura, bo namreč prav zaradi Sokija veselih še veliko otrok.