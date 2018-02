FOTO: Tako je seksapilna Nina uživala v toplih krajih

Nina Donelli obožuje potovanja. Po Dominikanski republiki se je potepala že lansko leto in dežela v Karibskem morju jo je tako očarala, da se je letos vrnila. Najprej je v družbi prijateljev obiskala New York. Mesto, ki nikoli ne spi je bilo na Ninini listi želja že dolgo, in mlado pevko je mesto začaralo, zato že planira vrnitev v veliko jabolko.

Nina Donelli (Foto: osebni arhiv)

''New York je bil na moji listi želja od mladih nog. Predvsem zaradi filmov, ki se tam dogajajo, sem se enkrat želela peljati v rumenem taksiju, pa videti kip svobode, teči v Centralnem parku, potepati se po avenijah ... Vse se mi je uresničilo, le tek je bil praktično nemogoč, saj je bilo preveč mrzlo,'' nam je o potepanju po New Yorku povedala Nina.

Po New Yorku je Nina letela na toplo, kjer je čez dan uživala v lenarjenju, ponoči pa se je prepustila norim zabavam. Malo so ji stvari otežili delavci na letališču s tem, ker so izgubili njeno prtljago, na koncu pa so po treh dneh ugotovili, da je prtljaga že ves čas na letališču, le založili so jo ... ''Slab začetek, dober konec,'' pravi Nina, ki je najbolj od vsega uživala v plavanju z delfini in brezskrbnemu nastavljanju toplim sončnim žarkom z dobro knjigo v roki.

''Dominikana je zakon v vseh pogledih, očarale vas bodo plaže, morje, hrana, domačini, nočno življenje ... Čas se ustavi, če se le odločiš tako, lahko pa seveda veliko žuraš. Najboljša izkušnja in nekaj, kar ne bom nikoli pozabila, pa je bilo plavanje z delfini,'' je še dodala Nina, ki je baterije dobro napolnila in je v sklopu otvoritve kurentovanja na Ptuju že zabavala pet tisoč glavo množico.

V fotogaleriji si lahko ogledate utrinke z Nininega dopusta.