FOTO: V igri le še 10 najlepših

Razgaljeni lepotci za mistra Slovenije so tokrat povsem razgreli navdušeno publiko v Casinoju Korona. Petnajsterica postavnih fantov iz vseh koncev Slovenije se je potegovala za 10 mest, ki vodijo v veliki finale. Fantje so očarali s svojim nastopom, predvsem pa z izklesanimi telesi, ob katerih ni nihče ostal ravnodušen. O usodi polfinalistov pa so poleg organizatorjev Nine Uršič in Erika Ferfolje, odločali še lanski Mister Korone Gregor Potrebuješ, direktorica marketinga Casino Korona Katarina Strgar, modna fotografinja Ana Gregorič, duhovna učiteljica Cristy Žmahar ter maneken in Mister Slovenije 2014 Mitja Nadižar.



Za dovršene koreografske nastope fantov je poskrbela Barbee Šuštaršič. Fantje so že na začetku navdušili v plesno obarvanem predstavitvenem izhodu, kjer so blesteli v metuljčkih Peacock Bow Ties by Emi. Sledili so različni izhodi: športni, modni izhod v kreacijah oblikovalke Jasmine Gregurič ter izhod v modnih kopalkah. Za še bolj sijoč videz lepotcev je poskrbela vizažistka Sandra Pranjić in frizerka Maja Škerl. Prvi dve mesti med najlepšo deseterico sta si priborila Gregor Čeglaj iz Škofljice in Dino Šunjerga iz Črnomlja, ki sta si preko Facebook glasovanja priborila največ všečkov. Slavili so še Aleksandar Radič iz Celja, Blaž Kričej Režek iz Ljubljane, Davor Gradič iz Šentjurja, Franko Bajc iz Ajdovščine, Majk Peroša iz Pirana, Matic Zajc iz Črnomlja, Nik Žujo iz Ljubljane in Vid Bjedov Kobe iz Ljubljane.





Gregor Čeglaj (Foto: Luka Brataševec)

Podelila se je tudi lenta za najlepšega v Casinoju Korona, ki jo je osvojil Gregor Čeglaj. ''O uvrščeni deseterici so odločale malenkosti, saj so bili polfinalisti letos zelo močni in praktično izenačeni, zato bo letošnji izbor zagotovo eden najbolj napetih do sedaj,'' sta nam zaupala organizatorja Nina Uršič in Erik Ferfolja. Izbiranje finalistov je veliko preglavic povzročalo tudi komisiji, ki je priznala, da tako težkega izbiranja TOP 10 finalistov še niso doživeli. Štelo je vse, od postavnosti, do karizme tekmovalcev, same predstavitve na odru, fotogeničnosti in tudi odnosa do dela.



Program so poleg izklesanih lepotcev popestrile še vroče plesalke Mistique Show Group, pod koreografsko taktirko Barbee Šuštaršič. S glasom in stasom pa sta publiko očarali pevki Kristie Cle in Maja Prašnikar, ki je nastopila s kitaristom Markom Lavričem.



Novi mister bo znan konec junija, ko bo finale izbora. Pred tem pa čaka finaliste drugo uradno fotografiranje, adrenalinsko doživetje v Posočju, tridnevne priprave v Laškem ter priprave na zaključni dogodek, ki se bo odvijal v Ljubljani. Številne preizkušnje bodo tako olajšale težko odločitev organizatorjema ter strokovni komisiji.