Osemletni Mai zaigral s svojim idolom Luko Šulićem: 'Stjepan se lahko poslovi od 2Cellos'

Ko gre za otroke, tudi največje zvezde najdejo čas da pomagajo. Na dobrodelnem koncertu v Slovenski Bistrici so gostili slovenski del dua 2Cellos, Luko Šulića, na odru pa so se med drugim zvrstili tudi Uroš Perić, saksofonist Oto Vrhovnik in otroci iz lokalne glasbene šole.