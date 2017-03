VIDEO: Hamo predstavil pesniško zbirko Lubezen

Matevž Šalehar Hamo je predstavil pesniško zbirko Lubezen, v kateri je zbral besedila svojih pesmi, ki se raztezaja prek trek albumov zasedbe Hamo & Tribute 2 Love. (Foto: Marko Alpner )

Hamo & Tribute 2 Love so izdali tri studijske albume in prišel je čas, da se Hamova poezija objavi tudi v knjižni obliki. Tako je nastala zbirka 33 avtorskih pesmi z naslovom Lubezen. Rdeča nit zbirke je torej jasna, nekatere so že bile uglasbljene, nekaj pa bodo bralci lahko prebrali prvič. "Teksti večinoma niso napisani zato, da se berejo, ampak zato, da se pojejo. Tukaj je bistvena razlika kako se teksta lotiš. Včasih moraš delati kompromise, da pesem zveni še bolje," je povedal Matevž Šalehar Hamo. Ni pomembno ali se igrajo ali prebirajo, dejstvo pa je, da iz njih veje izjemna izpovedna moč. Kot se je nekdo prav lepo izrazil, te pesmi je potrebno skrbno in nežno prebrati.





Hamo tokrat ni v stoje delili "lubezni", temveč je sedel ... (Foto: Marko Alpner )

Knjigo je z vrhunskimi fotografijami nadgradil uradni fotograf skupine Marko Alpner, ki je v objektiv, skozi mnoge koncerte ujel trenutek med poezijo, glasbo in sliko, tako da pesmi dobijo potrebno melodijo. Predstavitev v ljubljanski Trubarjevi hiši literature je povezoval Primož Mušič, sicer pa Hamo na predstavitvi ni delil "lubezni" z odra, temveč je ob sproščenem klepetu razglabljal o svoji prvi pesniški zbirki.

"Gradiva je ogromno. Vedno nekaj pišem, dopisujem, dograjujem ... Včasih ven potegnem nekaj, kar je praktično že v smeteh, a ima še upanje. Ključno je bilo izbrati nekaj za čemer trdno stojim in pod kar se lahko že podpišem," je o izboru pesmi povedal glasbenik.

No, da pa ni vse izzvenelo povsem brez glasbe, pa je Hamo za boljše vzdušje vzel v roke kitaro ter zapel in zaigral pesmi Greva še mal dlje, Dejva bit čiz bliz in tudi povsem novo pesem. Tistim, ki so želeli, pa je tudi z veseljem napisal posvetilo in jim podpisal njihov izvod knjige.

Več o zbirki Lubezen in kako je bilo na predstavitvi, si oglejte v posnetku!