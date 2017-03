Dočakali smo: kmalu nas bo obiskal najbolj priljubljeni 'zdravnik' Hans Sigl

Končno smo dočakali dan obiska najbolj priljubljenega "zdravnika" ta hip, igralca Hansa Sigla, zvezdnika serije Gorski zdravnik. Ne skrbite, ne bo se držal tako resno. (Foto: POP TV)

Na POP TV smo lani poleti predvajali nemško-avstrijsko serijo Gorski zdravnik, ta pa je v hipu podrla vse rekorde in s čudovito pokrajino, ljubezenskimi zapleti, napetim reševanjem življenj, pristnim odnosom in, seveda, očarljivim zdravnikom navdušila naše gledalce. Med domačimi in tujimi serijami jo je za svojo vzelo največ gledalcev v zadnjih desetih letih v poletnem obdobju.

Zato smo se odločili, da glavnega zvezdnika te najbolj gledane tuje serije zadnjih let povabimo v Slovenijo, in ta se je vabilu z veseljem odzval. Tako nas bo danes obiskal Hans Sigl, ki v seriji igra očarljivega zdravnika Martina Gruberja.

Zakaj je Gorski zdravnik tako prevzel slovenske gledalce (in predvsem gledalke)?

Glavni dogodek bo popoldan potekal v Mercatorju Šiška. Zvezda dogodka bo seveda Hans, ki bo s svojo ženo pozdravil vse obiskovalce. Zaupal nam je, da si želi narediti čim več selfijev in podeliti čim več avtogramov.

Da bo srečanje z zvezdnikom še bolj zabavno, pa bo dogodek, ki se prične ob 15.30, popestril zabavni program. Zbrane oboževalce bo pred obiskom slavnega "zdravnika" najprej zabaval Ansambel Saša Avsenika, nato še skupina Xequtifz, vmes pa bo za dobro voljo in smeh poskrbel zabavni voditelj Peter Poles.

Za zabavni dogodek ne potrebujete vstopnice, naj pa vam izdamo še, da vas poleg šarmantnega Hansa in zabavne glasbe čakata še brezplačni carski praženec in kranjske klobase.

V kolikor se boste dogodka udeležili, predlagamo, da greste do Mercatorja s taksijem ali avtobusom. Ta dan bodo od 14.00 do 19.00 na voljo brezplačni avtobusi, ki bodo vozili z dveh lokacij P+R, in sicer iz Dolgega mostu in Stožic do avtobusne postaje Mercator Šiška in nazaj.

In če se dogodka ne morete udeležiti, ne skrbite, dogajanje bomo ves čas V ŽIVO prenašali tudi na naši spletni strani. S Hansom bomo vse od vse od pristanka na letališču, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami doživite zanimiv zvezdniški obisk, skupaj s priljubljenim igralcem pa doživljanje naše dežele.