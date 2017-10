Hčerka Natalije Kolšek je na las podobna mami

Glasbenica Natalija Kolšek je obujala spomine na svoja najstniška leta in ob gledanju starih fotografij opazila, da ji je njena hčerka Aiša Naja izrazito podobna. Pevka je z oboževalci na svoji Facebook strani delila fotografijo, na kateri je bila stara 16 let, zraven pa je objavila še fotografijo svoje 13-letne hčerke Aiše Naje. Zraven je pripisala: ''A ne, da kri ni voda ... čas pa gre in gre, a nasmeh ostaja.''

Njeni oboževalci so se strinjali, da je podobnost med njima velika in zapisali, da je njena hčerkica ''cela mami''.

47-letna pevka ima v teh dneh dober razlog za slavje. S svojim možem Markom, s katerim ima tri otroke Aneja, Aniso in Aišo Najo, sta 30. septembra praznovala 22. obletnico poroke. Ob tej priložnosti je razkrila tudi skrivnost za uspešen zakon.

''22-o obletnico poroke obeležujeva danes. Osrečili so naju trije zlati otroci in še veliko drugih radosti. Recept za ohranjanje roka trajnosti: ogromno ljubezni in ščepec argumentiranega kreganja in dosti smeha,'' je zapisala ob objavi njune skupne fotografije. Natalija in Mark sta ob tem jubileju prejela ogromno čestitk, med drugim pa so jima pevkini oboževalci zaželeli, da bi njuna ljubezen trajala še na mnoga leta.

Spomnimo, da je Natalija leta 2014 tekmovala v prvi sezoni priljubljene oddaje Znan obraz ima svoj glas, kjer je vsak teden presenetila z novo preobrazbo. Med drugim je stopila v čevlje Seke Aleksić, Shanie Twain, Tereze Kesovije in številnih drugih, prelevila pa se je tudi v moškega – španskega zvezdnika Enriqueja Iglesiasa.