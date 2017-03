Hormon “suhih” dejansko obstaja. Kako ga spodbuditi?

Glavna naloga adiponektina je izboljšati inzulinsko občutljivost. Inzulin skrbi za transport hranil v mišice in organe, kot tudi za shranjevanje preseženih hranil v maščobo. Kakšno bo razmerje med transportom hranil v mišice in organe v nasprotju s transportom v maščobne zaloge je odvisno ravno od inzulinske občutljivosti. Večja je ta, več hranil se bo uporabilo za mišice in organe in manj za kopičenje v maščobe.

Več imamo hormona adiponektina, manj maščobe se nam bo nalagalo na boke, zadnjico in trebuh.

Poleg izboljšane inzulinske občutljivosti adiponektin vpliva tudi na izboljšan metabolizem maščob in sladkorjev, preprečuje notranja telesna vnetja in nas varuje pred srčno-žilnimi boleznimi.

Kaj lahko storimo, da imamo adiponektina več?

1. Poskrbimo za pravilno razmerje vnešenih hranil.

2. Poskrbimo za pravilno vadbo (ne dviguje ga prav vsaka vadba).

3. Izberimo podporne izdelke, ki vam bodo pri tem pomagali.

Naročnik oglasa je Sensilab.